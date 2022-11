Quelle équipe pour le 999e match de Lionel Messi? Les compos probables d'Argentine-Pologne

Comment s'articuleront Pologne et Argentine, ce mercredi soir (20h) dans le dernier match du groupe C, décisif pour les qualifications pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde?

Côté polonais, on s'attend à un onze "classique", avec, toujours la charnière défensive imperméable jusqu'ici Glik-Kiwior. Il faudra voir comment se déroule l'animation offensive, autour de l'inévitable Lewandowski : avec Zielinski à ses côtés ou avec Milik, comme contre l'Arabie saoudite?

Qui a besoin de quel résultat pour se qualifier dans le groupe C?

Côté argentin, la grande question est celle du milieu de terrain: le jeune Enzo Fernandez, auteur d'une montée fracassante samedi contre le Mexique et d'un très beau but, peut-il démarrer ce match dans le onze? Il est bien possible qu'il prenne la place de Paredes, qui a alterné le bon et le moins bon, voire de MacAllister, aligné sur un côté gauche qui n'est pas sa place préférée. Le jeune médian de Benfica pourrait aussi rester un joker que Lionel Scaloni sort du banc en deuxième partie de rencontre.

À noter que ce match sera le 999e de Lionel Messi si l'on ne compte que ses rencontres en équipe A, que ce soit avec le Barça (778), le PSG (53) ou la sélection (167).