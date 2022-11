Qui pour enfin permettre aux Mexicains de marquer un but? Les compos probables d'Arabie saoudite - Mexique

Après deux premiers matchs décevants, sans véritable allant offensif, le Mexique n'a plus le choix: il doit battre l'Arabie saoudite pour espérer encore passer en huitième de finale. Et encore, ce pourrait ne pas être suffisant. Muets jusqu'ici, les Américains vont-ils chambouler leur équipe pour enfin marquer un premier but dans ce Mondial ?

Qui a besoin de quel résultat pour se qualifier dans le groupe C?

"Tata" Martino, critiqué et dont le poste est en danger, osera-t-il lancer Raul Jimenez, probablement son meilleur attaquant, mais qui revient de blessure? Ou choisira-t-il de remettre Henry Martin, décevant au premier match contre la Pologne? Dernière option: Funes Mori, l'attaquant de Monterrey, qui n'a pas encore eu une seule minute jusqu'ici. À noter que Le médian Andreas Guardado est incertain et pourrait être remplacé par le nouveau venu, Pineda.

Côté saoudien, on ne devrait pas voir Hervé Renard chambouler son onze, d'autant que l'entraîneur français avait déjà dû modifier ses batteries après les deux forfaits sur blessure des très importants Yasir Al-Shahrani et Salman Al-Faraj. Par ailleurs, un troisième titulaire habituel, le médian Abduledah Al Malki est, lui, suspendu.