Touché à une cheville, Kylian Mbappé devrait commencer sur le banc face à la Tunisie

Tout va bien pour la France dans ce début de Coupe du monde. Après le six sur six initiale, il ne manque qu’un point aux Bleus face à la Tunisie pour s’assurer de la première place du groupe D. Didier Deschamps devrait faire tourner une grande partie de son effectif face aux Aigles de Carthage qui sont d’ores et déjà éliminés de la compétition.

Parmi les joueurs remplacés, il devrait y avoir un certain Kylian Mbappé. Auteur de trois buts en deux matchs, la star française sera ménagée. D’autant qu’il aurait été vu avec un bandage à la cheville lors de l’entraînement de ce mardi. Pas de quoi s’inquiéter pour autant pour les fans de l’Équipe de France puisqu’avant cela, Mbappé s’était entraîné normalement.

Ce mercredi, le journal français a confirmé le fait que Mbappé commencera sur le banc, précisant qu’Antoine Griezmann devrait également être préservé.