Bounou de retour : découvrez les compositions probables de Canada – Maroc (16h)

Le Maroc est maître de son destin : s’il ne perd pas, il sera qualifié. Mais Walid Regragui a déjà prévenu : “on va jouer pour gagner. Si on joue pour faire match nul, on fera une grande erreur.”

Le sélectionneur va pouvoir s’appuyer sur Yassine Bounou. Forfait de dernière minute contre les Diables, le gardien va mieux et pourra tenir sa place dans un match forcément particulier pour lui, le natif de Montréal.

Après avoir beaucoup donné depuis le début du tournoi, Achraf Hakimi pourrait être ménagé. Le gaucher Yahia Attiyat-Allah, entré en cours de matchs lors des deux premières rencontres, est son remplaçant tout désigné, ce qui permettrait à Noussair Mazrazoui de rebasculer à droite, son côté préférentiel.

Au milieu, Selim Amallah, qui a beaucoup donné, est en balance avec Abdelhamid Sabiri, buteur face aux Diables.

Du côté du Canada, l’objectif est de soigner sa sortie. Mais pas uniquement. John Herdman, qui a déjà utilisé 17 de ses 26 joueurs, entend profiter de cette rencontre pour construire pour la suite en pesnant notamment à 2026, avec une idée derrière la tête résumée par Jonathan Osorio : “tout le monde veut profiter de ce match pour entrer dans l’histoire. On veut conclure ce tournoi sur de belles occasions.”

Très incertain, l’excellent milieu de Porto Stephen Eustaquio a aggravé sa blessure contre la Croatie quand un doute existe sur la capacité d’Atiba Hutchinson à enchaîner un deuxième match. Ce qui pourrait profiter par exemple à Samuel Piette.