Les onze probables de Croatie-Belgique: Lukaku titulaire, pas de changement chez les Croates

Romelu Lukaku devrait débuter la rencontre côté belge et Roberto Martinez pourrait revenir au système et à l’animation connue. Côté croate, Zlatko Dalic n’effectuera aucun changement.

Il est bien compliqué d’imaginer l’équipe de départ qu’alignera Roberto Martinez, ce jeudi, contre la Croatie. Le sélectionneur n’a pas levé les doutes concernant Romelu Lukaku, préférant attendre le dernier entraînement, et le ressenti de l’attaquant de l’Inter Milan, pour prendre une décision. Il semble toutefois difficile de se passer du meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale, qui a pu participer aux derniers entraînements sans problème.

Avec Eden Hazard et De Bruyne, qui ont également pris part à l’intégralité de l’entraînement mercredi, le trio pourrait être reformé pour la sixième fois seulement depuis la demi-finale perdue contre la France à la Coupe du monde 2018. Où se situera De Bruyne est la question, mais il pourrait être placé plus haut, pour permettre à Witsel et Tielemans de renforcer le milieu pour contrer celui de la Croatie.

Sur les flancs, Thorgan Hazard et Meunier pourraient débuter et le trio Vertonghen-Alderweireld-Castagne être conservé, avec ce dernier sur le côté droit.

Pas de changement chez les Croates

Du côté de la Croatie, Zlatko Dalic a dit qu’il avait été satisfait de la production de son équipe contre le Canada. Il y a peu de changement à attendre.