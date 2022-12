Coupe du monde 2022: la Belgique perd aussi sur le plan financier

Outre la déception sportive, la Belgique doit aussi composer avec l’élément financier à la suite de l’élimination dès la phase des poules. Peter Bossaert, le CEO de la fédération, avait expliqué en septembre : “On a une ambition modeste, à savoir sortir de la phase de poules. On travaille toujours de cette manière. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer, alors une qualification pour les huitièmes de finale est l’objectif financier. Après, c’est du bonus.”

Il n’y aura donc ni bonus, mais surtout une perte au bout du compte, ou à tout le moins un manque à gagner pour la fédération. Une qualification pour les huitièmes de finale aurait en effet rapporté 12,6 millions € aux caisses de la fédération selon le prize-money déterminé par la FIFA. Rester à quai après la phase de poules ne rapporte en revanche que 8,7 millions €. C’est donc un manque à gagner d’un peu moins de 4 millions € avec lequel l’Union belge va devoir composer quand elle fera le bilan financier de la compétition.

La Coupe du monde au Qatar, avec la logistique que cela suppose, a engagé des frais importants, mais moins de déplacements. Cela reste toutefois un élément à prendre en considération au moment notamment de désigner un nouveau sélectionneur. Dans les bureaux neufs de Tubize, le budget pourrait être serré pour l’année à venir.