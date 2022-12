La passe involontaire de Cristiano Ronaldo du dos… qui entraîne l’égalisation de la Corée du Sud

La star portugaise a permis aux Coréens de revenir au score après le but de son équipe.

Décidément, Cristiano Ronaldo vit une Coupe du monde bien particulière. Buteur sur penalty lors du premier match, il a ensuite été vivement critiqué pour s’être autoattribué un but d’une tête qu’il n’a pas touchée face l'Uruguay. L’attaquant avait alors fêté ce but comme si c’était le sien avant que la FIFA n’attribue le but à Bruno Fernandes.

Lors de cette troisième rencontre face à la Corée du Sud, c’est une autre mésaventure qui lui est arrivée. Sur un corner adverse, le ballon a malencontreusement touché son dos pour offrir… une passe décisive à Kim.

Un but qui a permis l’égalisation des Asiatiques après l’ouverture du score de Horta en début de rencontre.