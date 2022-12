L'attaquant serbe Dusan Vlahovic accusé d'avoir couché avec la femme de l'un de ses équipiers: "De telles absurdités"

Décidément, cette Coupe du monde n'est pas comme les autres. Après avoir commencé sur un vent de polémique, en raison du pays hôte cette année, le Qatar, et après l'élimination des Diables rouges en phase de poules, c'est maintenant un autre type d'histoire qui secoue la compétition.

En effet, Dusan Vlahovic, joueur serbe et attaquant de la Juventus, est au coeur des plus folles rumeurs. Contre le Cameroun, l'attaquant est resté sur le banc de touche, et cela s'expliquerait en raison de grosses tensions au sein de l'équipe. La raison ? Le fait qu'il aurait couché avec Ana Cakic, la femme du deuxième gardien Predrag Rajkovic. Des faits que le principal intéressé réfute catégoriquement. Dès lors, il a souhaité mettre les choses au clair en conférence de presse. Alors qu'aucune question ne lui avait été posée sur le sujet, le joueur a abordé d'emblée les rumeurs.

"Je regrette de devoir commencer notre conférence de presse par ma propre déclaration, surtout lors d'une Coupe du monde, mais je dois dire quelque chose. Mon nom est traîné dans la boue. Tout le monde a lu et entendu ce qui est écrit. Je tiens à dire que je préfère ne pas parler de telles absurdités. Les gens qui ont raconté cette histoire étaient ennuyés ou frustrés. Ce sont des gens sans CV qui n'arrivent à rien dans leur vie et je ne veux pas qu'ils fassent ça sur mon dos. J'avais espéré que tout le monde soutiendrait l'équipe, surtout pour un match aussi important. Mais maintenant, on est obligé de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le football. La raison pour laquelle je n'ai pas pu jouer contre le Brésil et le Cameroun, c'est parce que je n'étais pas assez en forme", a expliqué Dusan Vlahovic.

Ana Cakic, l'épouse de Pedrag Rajkovic depuis quatre ans, a également souhaité clarifier la situation en postant un message sur Instagram. "Croyez-moi, notre famille a survécu à pire. Les journalistes devraient accorder plus d'attention aux problèmes de santé de notre fils. Aux gens qui pensent qu'ils devraient attaquer un lion blessé, nous nous défendons les uns les autres", a-t-elle écrit.

Reste maintenant à voir si Dusan Vlahovic sera bien sur le terrain ce soir pour affronter la Suisse, puisqu'il a affirmé être à présent en pleine forme.