Le tacle de Ryanair aux Diables rouges après leur défaite face à la Croatie

Le match nul de la Belgique face à la Croatie au Mondial du Qatar a été largement commenté sur les réseaux sociaux. De fait, cette égalité est synonyme d’élimination pour nos Diables rouges en phase de poules de la Coupe du monde.

Face à cette défaite, Ryanair, la compagnie arienne, y est allée de son petit commentaire. Sur Twitter, elle a partagé un montage dans lequel on peut apercevoir une photo du joueur Wojciech Szczęsny et une autre de Kylian Mbappé avec la légende : “Portant la Pologne” et “Portant la France”. En dessous de ces deux photos, le cliché d’un avion Ryanair avec le texte “Portant la Belgique et l’Allemagne”. De fait, l’élimination de l’Allemagne a été la deuxième grosse surprise de cette phase de poules. Le message est clair, retour à la maison pour les Diables.