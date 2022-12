Coupe du monde 2022: le geste de soutien spectaculaire de la ville de Doha au roi Pelé (PHOTOS + VIDEO)

C'est l'information douloureuse de ce samedi: la légende brésilienne du ballon rond Pelé se trouve actuellement en soins palliatifs suite à une "infection respiratoire" et ses heures seraient comptées.

Depuis l'annonce de son état de santé défaillant, les hommages se multiplient. La ville de Doha, qui accueille actuellement la Coupe du monde de football, a tenu elle aussi à faire part de son soutien à la star brésilienne.

Avec les moyens qu'on lui connaît, Doha a ainsi orné plusieurs de ses bâtiments d'une photo de Pelé. Autour du stade de Lusail, au nord de la ville, où se jouera notamment la finale, ou encore sur la célèbre Tour Aspire, non loin du stade Khalifa, une image de Pelé, de trois-quart dos, vêtu d'un maillot auriverde avec son célèbre N.10, est diffusée avec ces mots "Get well soon" ("Récupère vite").

Doha rend hommage à Pelé ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Plus impressionnant encore: Sur la corniche, la grande promenade touristique longeant la baie de Doha, des dizaines de drones, qui s'animent chaque soir, ont dessiné en soirée un maillot avec inscrit "Pelé" et "N.10" et le même message.