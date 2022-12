Pourquoi son but face à l'Australie est si particulier pour Messi et son histoire avec la Coupe du monde (VIDEO)

L'Argentine affrontait l'Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde ce samedi soir. Tous les regards étaient évidemment tournés vers Lionel Messi, la star de l'Albiceleste, car il s'agissait du... 1000e match de sa carrière.

Finalement, dans le troisième quart d'heure, c'est lui qui a trouvé la faille en ouvrant le score d'une frappe subtile dans le rectangle. Un but important car il plaçait l'Argentine aux commandes. Mais un but important également pour Leo Messi lui-même, car il n'avait jusqu'ici encore jamais inscrit un but dans un match à élimination directe lors d'un Mondial. Voilà chose faite, l'artiste!

