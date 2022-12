Coupe du monde 2022: Neymar jouera contre la Corée du Sud "s'il s'entraîne" confirme Tite

De retour à l'entraînement samedi, Neymar devrait donc être en tenue lundi pour affronter les Sud-Coréens. Reste à voir s'il débutera le match comme titulaire ou sur le banc. "Neymar va s'entraîner cet après-midi et s'il s'entraîne, oui, il jouera le match. Le fait que 'Ney' soit aligné dépend du feu vert de l'encadrement médical. Je préfère toujours utiliser mes meilleurs joueurs dès le début. C'est ma responsabilité, ma décision", a déclaré Tite.

Le sélectionneur brésilien devra cependant bricoler dans son secteur défensif avec les forfaits d'Alex Sandro, pour la rencontre, et d'Alex Telles, pour le reste du tournoi. "Quand on établit la liste, on essaie de penser aux joueurs qui sont polyvalents pour couvrir les postes en cas de problèmes. Nous avons un problème avec nos deux latéraux gauches, mais nous avons des joueurs qui ont couvert ce poste avec leur club. Nous sommes mieux préparés, même si nous avons perdu contre le Cameroun. Les joueurs qui n'ont pas joué sont mieux reposés, et ceux qui ont bien joué en sortent renforcés."