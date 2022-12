Le Brésil peut respirer : Neymar va faire son retour pour les huitièmes de la Coupe du monde

Ouf de soulagement dans le pays du football. La star incontestée et incontestable de la Selecao va faire son retour pour le huitième de finale contre la Corée du Sud ce lundi.

Du moins, c’est ce qu’a annoncé Tite en conférence de presse ce dimanche. “En ce qui concerne Neymar, il s’entraînera cet après-midi avec le groupe”, a-t-il commencé. “Je n’aime pas anticiper pour ne pas transmettre des informations qui ne sont pas vraies. Je veux de la certitude. Il va s’entraîner et s’il va bien, il sera titulaire. Les dix autres, je ne les choisis pas encore.”

Lors de la rencontre face à la Suisse, le numéro dix auriverde s’était fait une entorse à la cheville. Des images impressionnantes de sa blessure avaient également tourné. Rapidement, un pessimisme ambiant avait entouré le joueur. Les mauvaises langues avaient même évoqué une fin prématurée de tournoi.

(Photo by Giuseppe CACACE / AFP) ©AFP or licensors

Lui y a toujours cru et a envoyé des messages rassurants via ses réseaux sociaux. Ce samedi, on le voyait dans une vidéo où il faisait son retour à l’entraînement individuel. “Je me sens bien, je savais que je le serai maintenant”, avait-il précisé.