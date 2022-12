Au propre comme au figuré. Grâce à son ouverture du score contre la Pologne, le numéro neuf de l'AC Milan est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la France. Avec son 52e but en 116 sélections, il dépasse la légende Thierry Henry et ses 51e réalisation. Surtout, il permet à son équipe d'être devant face à une Pologne qui a mis les Français en difficulté. Une chose est certaine: il se souviendra longtemps de ce dimanche 4 décembre.

"C'est un rêve d'enfant et c'est incroyable de réaliser cela en Coupe du monde", a déclaré Giroud au micro de TF1 après la rencontre. "Après mon but, j'ai tout de suite pensé à ma femme, mes enfants et amis qui étaient en tribunes. C'est un rêve d'enfant et c'est incroyable de réaliser cela en Coupe du monde. Maintenant, je laisse ça derrière moi et mon objectif est d'aller le plus loin possible avec l'équipe."

Grâce à sa victoire 3-1 contre la Pologne, la France jouera donc les quarts de finale du Mondial contre l'Angleterre ou le Sénégal. "L'aventure continue. Nous formons une vraie bande d'amis, le groupe vit bien ensemble et je pense que cela se voit sur le terrain. L'équipe a été récompensée mais le chemin est encore long", a conclu Giroud.