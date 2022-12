Et si Neymar débutait ? Découvrez les compositions probables de Brésil – Corée du Sud (Direct, 20h)

Tite va-t-il céder à la tentation d’aligner Neymar dès le coup d’envoi ? Victime d’une entorse à la cheville droite lors de la rencontre contre la Serbie, le Brésilien foulera la pelouse. Et l’hypothèse d’une titularisation existe pour le crack qui jouera sous traitement anti-inflammatoire. Les performances de ses coéquipiers au Paris SG Kylian Mbappé et Lionel Messi n’auraient fait que décupler son envie de briller sur les pelouses qataries. Surtout, en son absence, le jeu de la Seleçao a eu tendance à ronronner. Et Rodrygo se tient prêt à reprendre le flambeau au cas où. Défensivement, pour pallier les absences d’Alex Sandro et d’Alex Telles, Danilo devrait glisser à gauche, Eder Militao occupant le couloir droit.