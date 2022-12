Insolite : les journalistes marocains assistent au match avec le maillot de leur équipe nationale

”Pour nous, il est normal d’afficher le soutien à notre équipe nationale en Coupe du monde, explique un journaliste qui assiste au quart d’heure d’entraînement ouvert de Selim Amallah et ses équipiers vêtus du maillot du gardien Bono sur le dos. C’est une manière de montrer aux joueurs que nous ne sommes pas leurs ennemis.”

Font-ils cela aussi avec les clubs qu’ils suivent au quotidien ? “Non, le contexte est différent… et cela peut nous faire perdre des followers sur les réseaux sociaux, vu les rivalités qui peuvent exister entre le Wydad et le Raja Casablanca.”

Notons que la presse marocaine n’est pas la seule à afficher fièrement ses couleurs. Les Équatoriens, les Argentins ou les Mexicains ne sont pas en reste.