Coupe du monde 2022 : quand Richarlison apprend la célébration du "pigeon" à Ronaldo

Lors de ce huitième de finale, l’attaquant a pu faire démonstration de sa célébration. L’élément de 25 ans a fait “le pigeon” en compagnie de son entraîneur.

Après le match, l’ancien joueur d’Everton a pu échanger avec Ronaldo. De quoi initier “El Fenomeno” également à la “Dança do pombo”.

La danse est devenue populaire au Brésil depuis que Richarlison l’exécute après chaque but. “La danse du pigeon vient d’un groupe de Rio de Janeiro qui a fait une chanson en 2012. C’est devenu encore plus populaire quand je me suis mis à danser sur ça à la maison, tout le monde a commencé à me copier.”