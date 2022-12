Mais au Qatar, l'ancienne miss a fait le buzz. Parce qu'elle apparaît dans des petites tenues. Et dans les rues de Doha, ça ne passe pas.

Mais l'influenceuse ne compte pas se couvrir le corps davantage. "Les habitants m’ont confirmé que je pouvais porter ce que je voulais. Tout le monde me connaît ici et j’ai vu que j’étais acceptée. Je n’ai jamais eu peur d’être arrêtée pour ce que je suis et je ne pense pas que je puisse blesser quelqu’un en portant un bikini. Si nous, en Europe, nous respectons le hijab et le niqab, je pense qu’ils doivent aussi respecter notre mode de vie, notre religion, a estimé la jeune femme de 26 ans. Je porte des robes, des bikinis parce que je suis une catholique qui est ici pour la Coupe du monde", a -t-elle confié au site football.fr.

D'ailleurs, l'ancienne miss Croatie ne craint pas une arrestation. "Je ne savais pas que ma vidéo en bikini marchant au bord de la mer ferait autant de bruit. Et si ça justifie une arrestation, alors arrêtez-moi."