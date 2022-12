Dans la foulée, Sadouni SM, le youtubeur algérien agressé a donné sa version des faits. "J'ai fait tout ça pour l'Algérie", assure-t-il dans une vidéo. Pour rappel, il avait lancé des accusations de corruption à propos de la rencontre de barrage qui avait opposé l'Algérie au Cameroun. Les Lions indomptables avaient, lors de cette double confrontation, validé leur ticket pour le Qatar. Les Algériens s'étaient estimés lésés par plusieurs décisions arbitrales.

"Je suis au poste de police pour l'enquête", a poursuivi le YouTubeur. "Il faut partager cette vidéo, comme Eto'o est une personnalité j'ai peur qu'ils camouflent le dossier, mais j'ai confiance en la police qatarie." Sur les images, on le voit également montrer quelques ecchymoses sur son bras et au visage. "Il a détruit ma caméra et mon microphone, il m'a frappé là (en montrant son menton, ndlr)."

Après l'altercation, un responsable de la fédération a déjà annoncé à l'AFP que l'ancienne star du Barça ne souhaitait pas réagir. Eto'o était présent au match Brésil - Corée du Sud en tant qu'ambassadeur du comité d'organisation du Mondial qatari. C'est après la large victoire de la Selecao qu'il a perdu son sang froid.