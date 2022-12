Depuis les éliminations du Qatar, de l’Arabie saoudite et de la Tunisie, les joueurs marocains ont encore gagné en support.

Le Maroc joue à la maison : le Qatar et le monde arabe soutiennent les Lions de l’Atlas

Il n’y a pas qu’à Bruxelles que les Marocains font la fête. À Doha aussi. Depuis le début du tournoi, nous avons eu la chance d’assister à une quinzaine de matchs. Et si on doit être honnête, ce sont les fans des Lions de l’Atlas qui nous ont le plus impressionné par l’ambiance oppressante qu’ils ont mise dans le stade, face à la Belgique, notamment. Déjà nombreux lors de leur match d’ouverture face à la Croatie,...