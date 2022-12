Ce lundi, l’ancien attaquant en a profité pour assister au huitième de finale entre le Brésil et la Corée du Sud. Pour vivre un après-match particulièrement agité quand il a quitté les tribunes du stade 974. Très vite, sur le parvis de l’enceinte, sa présence a été remarquée. Et le Camerounais a multiplié les photos, notamment avec les nombreux supporters brésiliens présents, prenant la pose avec le sourire. Jusqu’à l’irruption d’un homme muni d’une caméra venu l’alpaguer.

L'incroyable pétage de plombs de Samuel Eto’o qui frappe un supporter à la sortie du stade

Selon plusieurs médias, il s’agirait d’un jeune youtubeur algérien, Sadouni SM. Un premier échange assez vif a eu lieu. Furieux, Eto’o a dû être calmé par plusieurs membres de son entourage. Il a fallu jusqu’à quatre personnes pour le retenir sur la séquence captée par une vidéo du journal américain d’expression hispanophone La Opinion. Casquette bleu, le Camerounais a ensuite remis à un proche son téléphone pour s’extirper du marquage et donner un coup de genou au vidéaste qui s’est relevé de ce coup impressionnant mais qui a vu sa caméra se fracasser sur le sol.

Décrit comme “furieux et hors de lui” par le journaliste de La Opinion présent sur place, Eto’o a été exfiltré ensuite. Comment expliquer ce coup de sang ? La réponse est à chercher dans le contentieux qui existe entre l’Algérie et le Cameroun.

Le 29 mars dernier, les Lions indomptables sont allés chercher leur qualification pour la Coupe du monde à Blida, là où l’Algérien n’avait jamais perdu, dans une fin de match électrique et épique. Les Fennecs se sont vus au Qatar quand Ahmed Touba a égalisé à la 118e. Avant que Karl Toko-Ekambi n’offre la victoire aux Camerounais (120e+5). Djamel Belmadi a eu toutes les peines du monde à digérer le résultat d’une rencontre, s’estimant lésé de deux buts annulés par le Var et deux penaltys non sifflés, en s’en prenant à l’arbitre dans une conférence de presse lunaire qui a validé son maintien en poste quelques jours plus tard : “Il a enlevé l’espoir de tout un peuple et on le laisse comme cela. Je ne dis pas qu’il faut le tuer mais il ne faut pas le laisser tranquille.”

S’il a mis un peu d’eau dans son vin, le sélectionneur algérien a déclenché sur les réseaux sociaux une campagne de harcèlement assez folle qui a dévié sur le Cameroun, soupçonné d’avoir acheté l’arbitre. Et lors du tirage au sort de la phase de groupe, un fan algérien avait attaqué de front Eto’o sur le sujet. L’ancien attaquant avait su garder son calme. Au contraire de ce qu’il s’est passé lundi soir…