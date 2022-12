De la Juventus au Portugal en passant par Manchester United : le déclassement de Cristiano Ronaldo

Sur le terrain, le Portugal a semblé libéré. La preuve avec le score de tennis que Bruno Fernandes et ses coéquipiers ont infligé à la Nati (6-1). Pour certains, ce déclassement ne date pas d’hier. Notamment pour Gary Neville, son ancien coéquipier à Manchester United. “Il y a beaucoup de fans de Cristiano Ronaldo qui ne veulent pas lui dire la vérité”, a-t-il commencé pour la télévision anglaise. “Je pense qu’il doit voir la réalité en face.”

Lire aussi: Coupe du monde 2022: les images interpellantes de Cristiano Ronaldo quittant le terrain seul après la victoire contre la Suisse (VIDEO)

Bien évidemment, il n’est pas question de mettre en doute son parcours. Quoiqu’il arrive pour le reste de sa carrière, il restera comme un joueur qui a marqué l’histoire de son sport. “Sur le long terme, son héritage est assuré. Il est et restera l’un des plus grands joueurs de tous les temps.” La question est de savoir ce qu’il veut pour le reste de sa carrière. “À court terme, il doit faire beaucoup mieux. L’entraîneur de la Juventus a-t-il eu tort ? L’Entraîneur de Manchester United a-t-il eu tort ? Est-ce que l’entraîneur du Portugal a-t-il eu tort ? Ten Hag ne voulait pas de lui dans l’équipe parce qu’il pensait qu’il était mieux sans lui, est-ce que l’entraîneur du Portugal ressent la même chose ?”

Le déclin commence à la Juventus

Après une riche expérience au Real Madrid, le quintuple Ballon d’Or débarque avec la ferme intention de remporter la Ligue des champions dans le Piémont. 134 rencontres plus tard, le Lusitanien n’aura laissé qu’une trace mitigée dans la Botte. Malgré ses 103 buts inscrits pour la Vieille Dame, il n’aura finalement jamais amené la coupe aux grandes oreilles à la Juve. La légende Buffon avait résumé à lui seul l’apport de CR7 dans son club de coeur. “J’ai travaillé avec Cristiano Ronaldo pendant deux ans, et nous l’avons bien fait ensemble, mais je pense que la Juventus a perdu cet ADN d’être une équipe.”

Cristiano Ronaldo veut tout gagner avec la Juve après avoir tout gagné au Real et à ManU. ©Twitter Juventus

Selon lui, il est difficile de créer un vrai groupe avec le Portugais. “Nous avons atteint la finale de la Ligue des champions en 2017 parce que nous étions une équipe pleine d’expérience, mais surtout parce que nous étions unis. Il y avait cette compétition pour les places au sein du groupe qui était très forte. Nous avons perdu ça avec Ronaldo.” Un coup dans le dos de la part du gardien qui rectifiera ses propos quelques jours plus tard. Mais des déclarations qui en disent long sur ce que Ronaldo a apporté lors de son passage en Italie. Désormais, la relation entre les différentes parties est délétère et va même se régler devant les tribunaux. Selon la Gazzetta, le joueur réclame encore 19,9 millions d’euros à son ancien club. Cette somme correspond à une prime qu’il n’a toujours pas reçue lors de son départ à United ainsi que les salaires impayés durant le Covid-19.

Manchester United, le début de la fin

Son retour à Manchester United lors de l’été 2021 devait marquer le retour des titres à Manchester United. 18 mois après une signature en grande pompe au nez et à la barbe de City, l’aventure est un échec cuisant. La venue d'Erik Ten Hag signifie le début de la fin. Alors que le Batave cherche à marquer son territoire, le Portugais est un poids mort. Les deux hommes ne se respectent pas. Comme le Portugais l’affirmera à Pierce Morgan juste avant le mondial.

Une interview qui lui permettra d’obtenir un C4 qu’il recherchait depuis l’été dernier. Cette semaine, l’entraîneur a donné une réponse lapidaire à propos de son départ. “Il est parti et c’est le passé”, a lâché le technicien batave auprès des médias du club anglais. “Nous regardons maintenant vers l’avant et nous regardons vers l’avenir.”

Le Portugal, dernière marche du déclassement ?

Arrivé au Qatar rempli d’ambitions, Cristiano Ronaldo voulait démontrer en mondovision qu’il n’est pas terminé. Pour le moment, il s’agit d’un nouvel échec. Certes, il a marqué un but sur penalty lors du premier match du mondial. Mais dans le jeu, ce n’est plus tout à fait la même chose. Le Portugal ne produit pas un football de qualité et s’en sort grâce à ses individualités. Jusqu’à ce huitième de finale contre la Suisse qui démontre que le Portugal est sans doute meilleur sans sa star.

Annoncé par Marca à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est toujours sans club aujourd’hui. L’intéressé lui-même a assuré que cette information était fausse. Mais où rebondira-t-il ? La question reste ouverte et devrait trouver son épilogue d’ici la fin du mondial. Ce déclassement pourrait se matérialiser, une dernière fois, par son prochain choix de club.