Le président de la FIFA Infantino a vu "la meilleure phase de groupes" de l'histoire: "Très prometteur pour la suite"

"J'ai vu tous les matchs et, pour faire simple et clair, c'est la meilleure phase de groupes d'une Coupe du monde de la FIFA. C'est donc très prometteur pour la suite", a déclaré Infantino dans une vidéo diffusée mardi sur le site de l'instance dirigeante du football mondial. "Les matchs ont été d'une grande qualité dans des stades magnifiques, nous le savions déjà. Mais aussi, le public qui était là était incroyable. Plus de 51.000 personnes en moyenne. Deux millions et demi de personnes dans les rues de Doha et quelques centaines de milliers chaque jour dans les stades, tous ensemble, encourageant ensemble, soutenant leurs équipes, une atmosphère fantastique, de grands buts, une excitation incroyable et des surprises", a poursuivi Infantino.