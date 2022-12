Union belge : le CA s’est réuni pour tracer sa feuille de route

Le CA doit encore se réunir, à une date à déterminer, pour aller plus avant dans la recherche d’un candidat, mais aussi pour faire l’évaluation sportive de la Coupe du monde. Il s’agit d’abord de tracer une feuille de route pour déterminer les éléments qui permettront d’effectuer le choix final pour le sélectionneur. Peter Bossaert, qu’on dit de plus en plus isolé, a, lui, reçu le soutien du conseil d’administration, un CA surpris par le départ de Martinez, dit-on.

Le prochain rendez-vous international étant programmé en mars, pour le début des qualifications de l’Euro, l’Union belge ne veut donc pas se précipiter, et souhaite dessiner les bons contours du projet qu’elle veut pour la sélection. Il faudra, aussi, déterminer qui sera le prochain directeur sportif de la fédération. Jelle Schelstraete était l’adjoint de Roberto Martinez, supposé être formé par le Catalan, mais cela paraît désormais bien trouble.