Malgré les critiques, le Brésil continuera ses célébrations dansantes

Brésil-Corée du Sud: même Tite a dansé

Mais qu'importe le score ou la beauté du but, le Brésil continuera de danser. "Je ne vous donnerai pas de leçons sur l'histoire brésilienne, la culture et la façon dont nous célébrons", a répliqué Tite, le sélectionneur brésilien ce jeudi en conférence de presse. "Je respecte l'héritage de chaque pays et je continuerai à respecter les différences culturelles. Quand le Brésil célèbre un but avec une danse, cela ne signifie pas que nous ne respectons pas quelqu'un, mais cela fait partie de notre culture."

Il est vrai que le football brésilien s'est toujours démarqué avec cette expression si particulière. "Les enfants commencent à s'entraîner tôt, c'est un mode de vie. Je sais que nous allons faire face à des critiques. Si nous ne gagnons pas ce Mondial, il y aura des critiques aussi et nous devrons y faire face. Mais je n'accepte aucune accusation concernant la danse."

Le sélectionneur est d'ailleurs lui-même allé se trémousser sur l'un des buts inscrits face à la Corée. "C'est grâce au lien que j'ai avec la jeune génération. Les joueurs pourraient être mes petits-enfants, mais je me sens proche d'eux, tous ceux qui me connaissent le diront. L'image d'ensemble est importante et nous ne faisons que contribuer à cette image inculquée par les joueurs."