Les compositions probables de Croatie - Brésil : Fred pourrait renforcer l'entrejeu

Malade et absent pour affronter le Japon, Borna Sosa devrait pouvoir reprendre sa place d’arrière gauche. S’il n’est pas à 100 %, c’est Borna Barisic qui prendra sa place. Pour le reste, pas de changement attendu dans le onze de base, hormis peut-être l’attaquant Petkovic, qui pourrait céder sa place à Livaka ou Budimir. Notons que Modric et Kovacic sont sous la menace d'une suspension. Barisic et Lovren aussi.