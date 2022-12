Lors de la conférence de presse d’avant-match, l’ancien Diable rouge n’a pu éviter certaines questions sur l’équipe nationale belge, dont il a longtemps été le capitaine : “Cela devait arriver. La Belgique est en fin de cycle et ne dispose pas du même vivier de talents que l’Angleterre et la France. La Coupe du monde s’annonçait difficile pour les Belges. Maintenant, l’important est de ne pas trop s’enfoncer et de recommencer à construire”, affirme Vincent Kompany.

Également questionné sur une nouvelle aventure à la tête des Diables rouges, l’ancien défenseur emblématique botte en touche : “J’ai réfléchi à la manière dont j’allais répondre à ces questions. Et c’est tout simplement ne pas y répondre, même s’il y avait des spéculations sur Barcelone et le Real Madrid. Ça n’a aucun sens”, affirme-t-il.