Anderlecht perd Julien Duranville pour une durée indéterminée

Duranville s'est blessé lors d'un match amical disputé par le RSCA contre le Panetolikos mardi dernier lors de son stage en Grèce. "Julien a rapidement passé les examens médicaux nécessaires lors de son retour en Belgique. Ceux-ci ont bel et bien confirmé une blessure aux ischio-jambiers. L'ailier de 16 ans a directement entamé sa rééducation et il se retrouvera donc sur la touche pendant un certain temps", a précisé le club dans son communiqué.