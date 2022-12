L’autre regard : les exploits du Maroc symbolisent la magie du football

La formidable épopée de l’équipe nationale marocaine dans ce Mondial symbolise parfaitement la glorieuse incertitude du football. Dans la plupart des autres sports collectifs, comme le basket, le rugby ou le handball, on connait quasiment à l’avance le podium des grandes compétitions et il est rarissime de voir des pays modestes s’inviter, in fine, à la lutte pour les médailles....

