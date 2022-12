Walid Regragui prévient les Français : “On a faim et on n’est pas fatigués”

Le sélectionneur a d’ailleurs profité de ce moment pour critiquer les… expected goals, mantra favori des entraîneurs réputés modernes. “Vous, les journalistes, vous rêvez possession de balle, les 60 ou 70 %, ça vous plaît. Il y a aussi les xG, les expected goals, quelle invention, ça… Oh on a eu 4 xG et on a perdu… Mais si tu as donné 4 xG à ton attaquant en bois, c’est logique ! Si tu as 70 % de possession et que tu tires deux fois… Je vais demander à Infantino s’il peut donner un point ou plus pour la possession.”

Les mots forts de Walid Regragui avant le match du Maroc contre la France: "Les débordements comme en Belgique n'ont pas lieu d'être"

Celui qui a remporté la Ligue des champions africaine en mai dernier veut croire aux chances de son équipe, confirmant que son Maroc n’a pas de complexes. “Avant, on aimait bien les équipes africaines, un peu de danse, ça joue bien, Boufal nous a mis deux petits ponts, c’est cool, puis il rentre à la maison. Ben non. On peut gagner, avec le minimum. Les datas… On avait 0,001 % de gagner la Coupe du monde, aujourd’hui, on est à quoi ? 0,003 % ?. Ah on est à 12 % de chances maintenant ? Demain, je passerais peut-être pour un con.”

Malgré les incertitudes et les soupçons de fatigue qui pèsent sur son équipe, Regragui veut regarder le champion du monde en titre dans les yeux. “On a beaucoup de blessés, mais on a un staff médical de haut niveau, on reçoit des bonnes nouvelles en ce moment. À ce stade, il n’y a personne qui est ''out'', personne qui est ''in''. On mettra la meilleure équipe possible demain, avec des joueurs à 100 %. On a faim et on n’est pas fatigués”

À 180 minutes d’un possible exploit sensationnel, nul doute que les “Lions de l’Atlas” sont bien éveillés.