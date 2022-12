Après sa défaite contre l'Argentine, Dalic ne pense pas à partir : "Je veux mener la Croatie à l'Euro 2024"

Avant de quitter le Qatar, l'équipe au damier jouera la rencontre pour la troisième place de ce Mondial, samedi au stade international de Khalifa à Doha, face au perdant de Maroc-France prévu ce mercredi soir. Ensuite, le prochain grand rendez-vous des Vatreni sera le Final Four de la Ligue des Nations, où ils affronteront les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie l'été prochain. "Nous disposons d'une magnifique génération et elle veut continuer jusqu'au prochain Euro. C'est notre deuxième demi-finale de suite en Coupe du monde, un titre aurait été le couronnement de tout le travail effectué."

Dalic est aussi revenu sur la prestation de Lionel Messi, véritable chef d'orchestre lors de la "victoire argentine méritée". "Tout a déjà été dit sur ses qualités. Il est probablement le meilleur joueur de ces quinze dernières années et il l'a encore démontré sur le terrain. Il était tout le temps dangereux et menaçant, il a fait la différence pour l'Argentine", a ponctué le technicien de 56 ans, en place depuis octobre 2017.