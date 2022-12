Entre Just Fontaine et Mattéo Guendouzi en passant par Adil Rami : ces Franco-marocains qui ont eu le cœur partagé

Certains sont déjà sûrs de leur place en finale ! Ce mercredi, le cœur d’un million et demi de Franco-marocains battra un peu plus fort, un peu plus vite que d’habitude. Quoi de plus beau ...