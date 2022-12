France-Maroc : Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Elie Semoun, Tahar Ben Jelloun,… Les Franco-Marocains sont partagés à l’approche du match décisif

En termes de valeur marchande, l'équipe de France vaut quatre fois plus cher que celle du Maroc

Un match spécial, aussi pour les nombreux Franco-Marocains célèbres, partagés entre leur pays d’origine et d’adoption.

Elie Semoun serait heureux “que la fête marocaine continue” mais pense “que la France va gagner”

”J’ai du sang marocain qui coule dans mes veines par mon père, toute ma famille est du Maroc, mes meilleurs amis aussi, comme Gad Elmaleh. Je vais évidemment être partagé. Si le Maroc gagne, je serais heureux”, a confié le célèbre humoriste au Parisien. “Une amie qui habite à Casablanca m’a raconté que c’était de la folie sur place, la fête 24H24. Rien que pour ça, je serais un peu malheureux si le Maroc perdait, même si je pense que la France va gagner”.

Gad Elamaleh, une “fierté immense” et “les racines qui parlent”

En pleine promotion de son film “Reste un peu”, celui qui reste l’un des humoristes et comédiens préférés des Français n’a pas manqué d’exprimer son amour pour son pays natal, sur ses réseaux sociaux. Après “l’émotion et l’immense joie” ressentie au moment de la qualification pour la phase à élimination directe, Gad s’est réjoui des deux exploits marocains face à l’Espagne et au Portugal : “Ce soir je pleure de joie, d’émotion, de fierté et d’amour pour nos @lionsdelatlas !”, a-t-il notamment partagé.

Quelques jours plus tôt, l’artiste maroco-canadien avait confié au Parisien l’ampleur du dilemme que représentait le France-Maroc de ce soir. L’humoriste explique avoir eu “les larmes aux yeux” et s’est dit “bouleversé” par “l’élégance, la joie, l’humanité” des Lions de l’Atlas. Comme tous les Marocains, la star espère voir son équipe atteindre la finale de la Coupe du monde. “Les grandes choses dans la vie se sont faites parce qu’elles étaient folles, pas parce qu’elles étaient accessibles”, souligne-t-il. Gad a en tout cas tranché : “Une équipe va me donner de la joie, l’autre peut me faire pleurer. Quand le Maroc joue, ce sont les racines qui parlent, la fierté de voir des compatriotes hisser le drapeau du pays”

Jamel Debbouze divisé : “Dima Maghrib, Allez les Bleus !”

”Deux victoires à chercher pour l’histoire. DIMA MAGHRIB (Vive le Maroc, ndlr). ALLEZ LES BLEUS”, avait tweeté Jamel Debbouze samedi avant les quarts de finale du Maroc face au Portugal et des Bleus face à l’Angleterre. L’humoriste a également partagé sur Instagram une photo de lui assis sur un canapé, aux côtés de l’international marocain du PSG Achraf Hakimi et de son coéquipier en club et grand ami Kylian Mbappé, star des Bleus, en commentant : “Il n’y a que le football qui procure ces sensations”, en ajoutant des cœurs bleu-blanc-rouge et…. vert.

✅

Quelle journée 😍

Tellement d’émotions https://t.co/dM4gXP1aRq — Jamel Debbouze (@DebbouzeJamel) December 11, 2022

Avant cette demi-finale, le comédien, toujours à l’affiche du Nouveau Jouet, avait déclaré à beIN Sports, la semaine dernière, avoir envie de voir ce match tout en étant confronté à un dilemme. “Je ne saurais pas comment vivre ce moment entre la France et le Maroc, ça serait comme si mon père jouait contre ma mère. C’est impossible, c’est un dilemme très très compliqué”, avait-il confié.

Leïla Slimani, autrice : “Quoi qu’il arrive, j’aurai gagné”

”Quoi qu’il arrive, j’aurai gagné”, a déclaré mardi l’autrice, prix Goncourt 2016, au quotidien sportif L’Equipe. “L’équipe est à l’image de ce qu’il y a de plus beau au Maroc : la chaleur, la solidarité, l’endurance. Je suis fière de mon pays […] J’espère que le Maroc va gagner et aller en finale. Le Maroc reste l’équipe de mon cœur, mais je serais heureuse si la France gagne”, avait-elle confié ce week-end au Journal du Dimanche.

Tahar Ben Jelloun, écrivain et philosophe : “La terre natale, les racines”

”Une équipe comme celle des Lions de l’Atlas est capable d’aller loin, très loin. Elle est animée par une volonté féroce de vaincre, une détermination qui la rend forte, imbattable”, a-t-il confié au Monde […] “J’ai beau dire ‘Que le meilleur gagne’, je sens monter en moi une émotion d’un genre nouveau, celle suscitée en moi par la terre natale, mes origines, mes racines profondes”.

Entre Just Fontaine et Mattéo Guendouzi en passant par Adil Rami : ces Franco-marocains qui ont eu le cœur partagé