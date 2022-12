Leicester prêt à casser sa tirelire pour une révélation de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 n’est pas encore terminée mais plusieurs joueurs attisent les convoitises après s’être révélés durant la compétition. Parmi ces révélations, on ne peut pas passer à côté de Azzedine Ounahi. Actif à Angers, le milieu de terrain a été impressionnant que ce soit face à l’Espagne ou au Portugal. Le sélectionneur de la Roja ne tarissait d’ailleurs pas d’éloges pour lui en conférence de presse après l’élimination de l’Espagne en huitièmes de finale. “J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé…”, avait-il commencé, “Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m’a surpris.”