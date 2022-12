Les Croates enragent contre l'arbitrage après la défaite contre l'Argentine: "Je ne peux pas y croire", "Ce premier but nous tue !"

Problème: l'arbitre pense que l'ailier a tenté de lober le gardien et que personne ne touche le cuir. Les joueurs croates entourent Monsieur Orsato. Petite cause, grande conséquence. Car cette altercation avec l'arbitre déséquilibre le bloc équipe de Zlatko Dalic. Julian Alvarez est trouvé en profondeur et tente une frappe qui est repoussée sur la ligne. Dans la foulée, il percute Livakovic et l'arbitre désigne le point de penalty. Le moment de bascule du match.

Après la rencontre, les Croates enrageaient après cette décision qui a changé le cours de la rencontre. "Le penalty a été un moment clé", a confirmé Luka Modric. "On était bien, on contrôlait le match. L'arbitre ne nous a pas donné un corner et ça a abouti au penalty. D'après moi, il n'y a pas penalty. Il (Julian Alvarez) tire, notre gardien sort devant lui et je n'arrive pas à croire que l'arbitre ait accordé ce penalty. C'est comme ça, on ne peut pas changer les choses."

Même son de cloche du côté de Lovro Majer. "C'est stupide de commenter et de se plaindre des décisions, même si je pense que nous aurions dû obtenir un corner et que l'Argentine n'aurait pas dû recevoir de penalty, mais c'est comme ça." Clairement, cela a changé la donne dans cette rencontre. "Nous avons été tués par ce penalty et le deuxième but rapide derrière ça. Dans des matchs comme celui-là, les erreurs sont sévèrement punies", a ajouté le Rennais.

Beau joueur, Zlatko Dalic a refusé d'attribuer la défaite à ce fait de jeu. Même s'il pense que ses joueurs ont raison. "Les joueurs se sont plaints que l'arbitre aurait dû jouer un corner pour nous avant ce penalty. Mais nous n'avons pas le droit de nous en plaindre maintenant. Nous avons perdu le match, mais je n'ai rien contre les joueurs. Ils ont tout donné tout au long du tournoi", a-t-il déclaré.

Pour Borno Sosa, ce corner est un tournant. Mais l'Argentine aurait peut-être gagné de toute façon. "Ce penalty est discutable. Le corner aurait dû être pour nous. Pendant 30 minutes, nous étions la meilleure équipe. Puis, en même pas cinq minutes, vous êtes menés de deux buts. Ce qui est difficile à rattraper. Il n'y a rien à dire, sauf à féliciter l'Argentine pour la victoire bien méritée et c'est à nous de nous vider la tête maintenant."

Les Croates n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Mais pas trop. Auteure d'une excellente Coupe du monde, cette équipe pourra laver cet affront en arrachant la troisième place face au perdant de France - Maroc ce samedi soir. Et célébrer comme il se doit, le possible dernier match de Luka Modric avec sa sélection.