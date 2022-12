Pas de vols et pas de billet pour le match: le voyage au Qatar tourne au cauchemar pour des supporters marocains

Tout d'abord, des Marocains se sont retrouvés sans billet pour entrer dans le stade Al Bayt, où se déroulera la rencontre ce soir. Arrivés à l'aéroport de Doha, ont affirmé qu'ils n'avaient pas reçu les tickets apparemment promis par la Fédération marocaine de football (FRMF). Selon les informations de So Foot, la FRMF avait affirmé aux supporters qu'ils obtiendraient leur billet pour le match à leur arrivée à l'aéroport international de Doha ou de Hamad. Sauf qu'il n'en est rien, et un communiqué publié sur le Twitter de l'aéroport de Hamad rappelle aux supporters marocains que "les billets pour les matchs de la Coupe du monde ne sont pas disponibles" là-bas. Mais les supporters concernés ne comptent pas quitter les lieux, notamment car "les fans sans billet ne seront pas autorisés dans l'enceinte et autour des stades", précisent les règles de sécurité du tournoi.

Des centaines de supporters marocains sont à l’aéroport de Doha et n’ont pas eu les billets de match que leur fédération leur a promis. Négociations en cours. #FIFAWorldCup #FRAMAR pic.twitter.com/KyKlqXwgMv — Mathieu Rollinger (@MatRollinger) December 14, 2022

Cela a engendré une telle pagaille à Doha que les autorités qataries ont décidé de restreindre l'accès au pays aux voyageurs venant du Maroc. Résultat: le "dispositif historique" mis en place par la compagnie aérienne Royal Air Maroc ces mardi et mercredi n'a pas pu être assuré à 100%. Sur les 30 vols spéciaux promis par RAM, seuls 14 avaient réellement été programmés, selon Le Parisien, et sur ceux-ci, sept seulement sont arrivés à destination, mardi. Les sept autres prévus ce mercredi ont été annulés, comme l'a annoncé la compagnie aérienne dans un communiqué: "Suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries, Royal Air Maroc a le regret d’informer ses clients de l’annulation de leurs vols opérés par Qatar Airways".

”Dispositif historique” de la compagnie aérienne Royal Air Maroc pour emmener les supporters marocains au Qatar