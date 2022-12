Marciniak a arbitré deux rencontres lors de cette 22e Coupe du monde : France-Danemark (2-1), le 26 novembre, et le huitième de finale Argentine-Australie (2-1) le 3 décembre.

Âgé de 41 ans, Marciniak est arbitre FIFA depuis 2011. Déjà présent en Russie lors du Mondial 2018, il a été en charge d'Argentine-Islande (1-1) et de Suède-Allemagne (1-2).

Marciniak s'est déjà illustré au Qatar, lors de la Coupe arabe des nations en décembre 2021. Il avait ajouté 18 minutes de temps supplémentaire dans la demi-finale entre le Qatar et l'Algérie (1-2).

La saison dernière il a notamment dirigé la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre Liverpool et Villarreal (2-0) et Angleterre-Italie (0-0) en phase de groupes de la Ligue des nations.

Le Polonais a arbitré une finale internationale: celle de l'Euro Espoirs en 2015 entre la Suède et le Portugal (0-0, 4-3 tab). Il a ensuite gravi les échelons et été présent lors de trois rencontres de l'Euro 2016 : Espagne-République tchèque et Islande-Autriche en phase de poules, et Allemagne-Slovaquie en huitièmes de finale. En revanche, il ne figurait pas parmi les arbitres qui ont officié en 2021 lors de l'Euro.

Il a aussi dirigé dix rencontres qualificatives pour diverses Coupes du monde depuis 2012 dont Grèce-Belgique (1-2) en septembre 2017. Il a aussi été en charge de la Supercoupe de l'UEFA en 2018 entre l'Atlético et le Real Madrid où il a distribué 8 cartes jaunes.

Il est le 16e arbitre européen à arbitrer la finale du Mondial depuis notre compatriote John Langenus qui était l'homme en noir de la première finale en 1930.