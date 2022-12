”Modernite” et “immensité” : voici le Lusail Iconic Stadium, théâtre de la finale de la Coupe du monde ce dimanche

Avant cette finale, le Lusail Stadium a déjà vu s'y dérouler 9 rencontres de cette 22e édition de la Coupe du monde.

”Le nouveau stade est un clin d’œil à notre passé et un symbole de notre grand avenir”, expliquait Hassan al-Thawadi, responsable de la commission chargée de l’organisation de la compétition, lors de la présentation du Lusail Iconic Stadium,, situé à 15 km de Doha.

Dessiné par un cabinet d’architectes britanniques, Foster and Partners, le stade s’inspire de l’artisanat arabe traditionnel. Le design reflète les bols fabriqués à la main que l’on trouve dans tout le monde arabe, tandis que les jeux de lumière reflètent les lanternes fanar de la région.

Après la Coupe du monde, le Lusail Iconic Stadium devrait être reconfiguré en un stade de 40 000 places. Les sièges en plus seront supprimés et une partie du bâtiment réaménagée en espace communautaire avec des magasins, des cafés, des installations sportives et éducatives et une clinique.

Le stade le plus impressionnant, selon notre envoyé spécial

Au Qatar, notre journaliste Maxime Jacques, a eu la possibilité de suivre au moins une rencontre dans chacun des huit stades de la Coupe du monde. A ses yeux, le Lusail Iconis Stadium est le plus impressionnant.

“Le stade prend place dans un quartier futuriste créé expressément pour le Mondial. Cette enceinte ressemble au Vélodrome de Marseille, en un peu plus grand. Sa capacité est de 80 000 places. Sa modernité, avec des écrans partout, est folle. Et l’impression d’immensité est à couper le souffle. De l’extérieur, il ressemble à la coque d’un immense paquebot. Les jeux d’ombre et de lumière qui sont projetés lui confèrent un caractère encore plus particulier.”