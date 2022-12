"C'est son dernier Mondial. Je vais laisser la rivalité de côté à cause de lui": au Brésil, des fans de Messi supporters improbables de l'Argentine

Mardi, il a célébré avec enthousiasme chacun des trois buts de l'Argentine lors de la demi-finale face à la Croatie (3-0).

"Les Argentins suivent avec passion leur club de coeur et leur équipe nationale, qui joue avec le couteau entre les dents. Tous les vrais fans de foot seront derrière eux", ajoute-t-il.

Alexandre Caldas, économiste de 49 ans, va lui aussi soutenir l'Argentine lors de la grande finale face à la France dimanche.

Comme beaucoup de Brésiliens, il est fan de Lionel Messi, qui tente de décrocher le titre suprême à 35 ans, au crépuscule de sa carrière, le seul qui manque à son immense palmarès.

"Après l'élimination du Brésil, j'ai commencé à supporter l'Argentine parce que Messi est le plus grand joueur que j'ai vu jouer. Il joue encore à un niveau impressionnant et ce serait juste qu'il soit sacré", déclare-t-il.

Son fils Bernardo, huit ans, est également un inconditionnel du septuple ballon d'or. "Il est fou de Messi, il veut même apprendre l'espagnol pour pouvoir lui demander un autographe", confie-t-il.

Pour l'immense majorité des Brésiliens, le "Roi" Pelé est le meilleur joueur de tous les temps, n'en déplaise aux fans de Maradona.

Mais pour ce qui est de la génération actuelle, Neymar est loin de faire l'unanimité, avec son style bling-bling et son soutien affiché à l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Tout le contraire de Messi, moins clivant et plus discret.

"Don't cry for me Argentina..."

Selon un sondage publié à la veille des quarts de finale, 33% des Brésiliens ont choisi l'Argentine comme leur "seconde équipe" préférée, après la Seleçao.

Mais 60% des interrogés ont aussi dit qu'ils ne souhaiteraient en aucun cas voir le rival historique brandir le trophée au Qatar...

Après les débuts ratés de l'Albiceleste face à l'Arabie Saoudite (2-1), les internautes brésiliens ne se sont d'ailleurs pas privés de chambrer leurs voisins.

L'un d'eux a par exemple posté comme message: "Don't cry for me Argentina", en référence à la chanson rendue célèbre par Madonna et bande originale du film "Evita", le biopic sur Eva Peron.

Mais les hommes de Lionel Scaloni ont vite rectifié le tir et même le plus illustre des Brésiliens a affiché son admiration envers Messi.

Mardi, Pelé a vu briller le numéro 10 argentin en demi-finale depuis son lit d'hôpital, comme l'a montré sa fille Kely sur Instagram.

Ronaldo "pas hypocrite"

Autre numéro 10 mythique, Rivaldo ne tarit pas d'éloge au sujet de celui qui a écrit, comme lui, les plus belles pages de sa carrière en club au FC Barcelone.

"Le Brésil et Neymar ne sont plus là, donc je suis pour l'Argentine. Leo Messi, tu méritais d'être champion du monde plus tôt, mais Dieu le sait et tu seras sacré dimanche", a écrit le Ballon d'or 1999 mardi sur Instagram.

Ronaldo, champion du monde avec Rivaldo en 2002, est plus partagé.

"C'est clair que je serais heureux pour lui, mais il y a une grande rivalité entre le Brésil et l'Argentine", a-t-il tempéré lors d'une table ronde à Doha avec plusieurs médias, dont l'AFP.

"Je ne vais pas être hypocrite et dire que je serai heureux pour l'Argentine" si elle est championne, a-t-il commenté.

De là à supporter la France... Ronaldo a subi deux défaites cuisantes face aux Bleus en Coupe du Monde, en finale en 1998 et en quarts en 2006, avec son ami Zidane dans le rôle du bourreau de la Seleçao. Et ses aînés s'étaient également inclinés contre les tricolores en quarts de finale en 1986.

"Entre la France et l'Argentine, je préfère l'Argentine, parce que c'est le dernier Mondial de Messi. Je vais laisser la rivalité de côté à cause de lui", résume Giulia Araki, une influenceuse de 23 ans.