”Je suis psychologiquement détruit”, avait confié Neymar. “C’était certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a rendu paralysé pendant 10 minutes et juste après je me suis mis à pleurer sans pouvoir m’arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement.”

Marquinhos, lui, partage cette tristesse à tel point que le défenseur du PSG déprime selon le journal L’Équipe. “Il est triste, très abattu mais il ne va pas craquer et surmonter tout ça”, confie l’un de ses proches au quotidien français. “Il n’a envie de rien faire”, explique sa femme.

Un état d’esprit inquiétant pour le PSG à quelques jours de la reprise…