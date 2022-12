Deschamps s’agace à nouveau au sujet de Benzema : “Je ne m’occupe pas des invitations”

C’était encore le cas ce samedi même s’il a préféré garder un sourire de façade devant les caméras. Un journaliste brésilien lui a donc demandé s’il était surpris de savoir que le Ballon d’Or avait joué un match amical avec le Real Madrid ce jeudi, moins d’un mois après son forfait pour la Coupe du monde.

La réponse de Deschamps ne s’est pas fait attendre : “Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Et si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé”, a-t-il d’abord lâché avant d’enchaîner, “J’ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s’être blessé, c’est Lucas Hernandez. Depuis, j’ai 24 joueurs à gérer et vous les connaissez. Poser cette question, vis-à-vis de ces joueurs-là, si je peux me permettre, c’est pour le moins maladroit, voire un peu plus.”

À la question de savoir si Benzema serait présent au Qatar pour assister à la finale, le mentor des Bleus s’est montré cash : “Je ne m’occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs ou des joueurs blessés”, a-t-il sermonné avant de conclure, “Je souris, au cas où…”

Le malaise entre Benzema et Deschamps semble encore bien présent.