"La dernière danse de Modric" et "la fierté du Maroc" : la presse rend hommage à Modric et à l'épopée marocaine

Coupe du monde 2022 : des buts somptueux, les Vatreni comme en 1998 : ce qu’il faut retenir de Croatie-Maroc

Mais cette nouvelle médaille croate, les médias internationaux l'attribuait avant tout à un seul homme : Luka Modric.

"Modric dit au revoir avec style", a ainsi titré le journal espagnol As, "la Croatie s'est imposée face au Maroc, emmenée par un joueur unique, irremplaçable, impossible à clôner : Modric a fait ses adieux au Qatar avec une troisième place plus que remarquable."

Des adieux difficiles à digérer pour l'autre grand journal espagnol, Marca qui écrivait une ode au milieu croate : "Luka, tu n'es pas encore parti et tu nous manques déjà tellement." "Ce match était la dernière danse de Modric en Coupe du monde. Et comme s'il voulait être original jusqu'au bout, il a même raté une passe", ironisait le journal madrilène avant de continuer son hommage, "La sensation était étrange, entre vouloir profiter de chaque ballon qui passait par le numéro 10 croate et, en même temps, cette volonté de nier que chaque touche était l'une des dernières en Coupe du monde. Le mot merci a survolé le stade que ce soit en croate, en arabe ou dans n'importe quelle langue. Car le Qatar nous laisse orphelins d'une figure universelle du football. Il ne voulait pas rater une seule minute de son dernier match en Coupe du monde. Luka Modric, merci beaucoup, hvala lijepo", a conclu Marca dans la langue du numéro 10.

De l'autre côté de la Manche, la BBC a également rendu hommage à l'ancien Ballon d'Or : "Il a de nouveau dirigé le spectacle du haut de ses 37 ans et pour sa 162e sélection, même si cela pourrait bien être sa dernière apparition en Coupe du monde", s'attristait le média britannique.

"Quoi qu'il arrive, au moins un petit génie numéro 10 a terminé sa Coupe du monde en beauté", préférait se réjouir le Sun, "Luka Modric regardera Lionel Messi tenter d'écrire le dernier chapitre de son conte de fées lors de la finale en se demandant ce qui aurait pu arriver. Mais le capitaine et plus grand joueur croate de tous les temps a achevé sa carrière en Coupe du monde sur la plus grande des scènes en tant que vainqueur."

"Il n'y a pas forcément besoin de recevoir un carton rouge pour sa dernière (en référence au coup de boule bien connu de Zinédine Zidane). Une belle nappe à damier, une médaille en bronze et un concerto en la majeur, et le tour est joué", écrivait de son côté So Foot.

Une défaite mais les honneurs pour le Maroc

Dans l'autre camp, si le Maroc a subi sa deuxième défaite consécutive dans cette Coupe du monde face à la Croatie, l'équipe de Walid Regragui n'a reçu que des louanges de la presse pour son incroyable épopée. Au pays, tous les journaux marocains félicitaient l'équipe qui a décroché le meilleur résultat d'une nation africaine dans l'histoire de la Coupe du monde.

"Une 4e place des plus honorables", titrait ainsi le quotidien Aujourd'hui Le Maroc. "Pas de podium, mais quelle aventure pour les Lions de l'Atlas", écrivait de son côté L'Opinion, estimant que sur cette rencontre, "l'expérience des vice-champions du monde a fait la différence."

Le journal Le Matin soulignait que malgré la défaite, "la fierté des Marocains restait intacte. Cette deuxième défaite n'altère en rien le caractère historique de la campagne marocaine au Qatar. La fierté des Marocains est toujours à son apogée."

Et les louanges ne se limitaient pas à la presse marocaine. De nombreux médias internationaux félicitaient le pays africain pour son parcours exceptionnelle. "Merci, Maroc", écrivait même SoFoot en arabe sur son site internet. "Le Maroc termine au pied du podium et avec un goût de frustration dans la bouche. Il ne doit toutefois pas oublier tout ce qu'il laisse derrière son passage dans cette Coupe du monde : une immense sensation qui pourra faire bouger quelques lignes", a continué le magazine français sous le charme de cette équipe marocaine.

Marca se joignait également aux félicitations en estimant que "ce qui a été fait restera pour l'Histoire." Le journal espagnol n'a pas les mots pour décrire l'esprit de sacrifice inculqué par Walid Regragui à ses joueurs : "Ils rentrent chez eux fiers mais aussi épuisés et blessés."

"Le Maroc K.O. mais applaudi", résumait de son côté la Gazzetta dello Sport, tandis que Mundo Deportivo rappelait que "l'équipe marocaine est la première nation africaine à terminer dans le top 4 d'une Coupe du monde, en gagnant le respect et le coeur de tous."

Après leur magnifique parcours, le journal Le Monde prédit, quant à lui, un bel avenir à la sélection marocaine : "Les Marocains vont aborder la prochaine Coupe d’Afrique des Nations avec un nouveau statut. Après avoir regardé dans les yeux les meilleures nations du monde, ils feront clairement partie des favoris s’ils parviennent à se qualifier pour l’édition 2023, prévue en Côte d’Ivoire."

Mais avant cela, Walid Regragui auront le temps de profiter de leur incroyable épopée qu'ils fêteront ce dimanche dans les rues de Rabat avec leurs supporters.