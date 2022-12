Le Français donnait son explication aux nombreuses victoires de nations européennes lors des dernières Coupes du monde : “L’avantage qu’on a nous les Européens, c’est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, jugeait le joueur du PSG. Là où le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe.”

Des propos qui avaient beaucoup fait réagir dans le continent sud-américain et qui sont ressortis dans la presse argentine ces derniers jours. En conférence de presse, Emiliano Martinez a recadré gentiment le Français : “Il ne connaît pas assez le football, il n’a jamais joué en Amérique du Sud”, a-t-il déclaré, “Si tu n’as pas assez d’expérience, ne fait pas de commentaires. Mais ce n’est pas grave. Je ne doute pas qu’ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondial et ils nous respectent pour cela.”