Accusé de ne pas prendre position, David Beckham s'exprime sur la Coupe du monde

Selon le New York Times, Beckham aurait placé des conditions très strictes à ses interventions et semble éviter les questions sur certains aspects comme les lois qataries interdisant l'homosexualité.

En réponse à l'article, son porte-parole a publié un communiqué affirmant que "David a été impliqué dans plusieurs Coupes du monde et autres tournois internationaux, à la fois comme joueur et comme ambassadeur et il a toujours pensé que le sport avait le pouvoir d'être une force agissant pour le bien dans le monde".

"Nous comprenons qu'il y a des opinions différentes et fortement ancrées concernant l'organisation (de la Coupe du monde) au Moyen-Orient mais considérons positif que le débat sur des questions clés ait été stimulé par la première Coupe du monde organisée dans la région", poursuit-on de même source.

"Nous espérons que ces conversations mèneront à une plus grande compréhension et empathie pour tous et que des progrès seront réalisés", ajoute le communiqué.

David Beckham, aujourd'hui âgé de 47 ans, aurait été, selon certains médias, payé 180 millions de dollars sur une période de dix ans afin d'agir pour la promotion du Qatar, mais d'autres font état d'une somme de 15 millions de dollars par an sur trois ans avec une possibilité de prolonger l'accord.

Le joueur avait disputé les Coupes du monde de football en 1998, 2002 et 2006 avec l'équipe d'Angleterre.