Le meilleur gardien Emiliano Martinez, qui a notamment arrêté trois tirs au but pendant la compétition, et le meilleur jeune, le milieu de terrain Enzo Fernandez, sont également Argentins.

Kylian Mbappé, 23 ans, est devenu dimanche le premier joueur à inscrire quatre buts dans sa carrière en finale de Coupe du monde et le deuxième avoir réalisé un triplé dans le dernier acte du tournoi, dimanche, contre l'Argentine (3-3, défaite 4-2 aux tirs au but).

Mbappé avait déjà marqué lors de la finale 2018 contre la Croatie (4-2). Le Français dépasse son compatriote Zinédine Zidane (doublé en 1998, un but en 2006), les Brésiliens Pelé (doublé en 1958, un but en 1970) et Vava (deux buts en 1958, un but en 1962) ainsi que l'Anglais Geoff Hurst, qui était jusqu'ici le seul à avoir inscrit un triplé en finale, en 1966.

Malheureusement pour Mbappé, cette performance n'a pas permis à la France de décrocher un deuxième titre mondial de rang, les Bleus ayant perdu aux tirs au but. Cela lui vaut néanmoins le titre de meilleur buteur du tournoi, avec 8 réalisations.

Déjà auteur de 4 buts en 2018, Mbappé, avec 12 réalisations, rejoint Pelé au 5e rang du classement des meilleurs buteurs de l'histoire en phase finale et n'est plus qu'à une longueur de Just Fontaine, meilleur buteur français. Le meilleur buteur de l'histoire du Mondial, l'Allemand Miroslav Klose, a marqué 16 buts.