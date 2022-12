Deschamps et Lloris attendent, Griezmann continue avec les Bleus

Un peu de flou autour de Giroud

Il y a quelques jours, L’Équipe révélait qu’Antoine Griezmann (31 ans) avait songé, à deux reprises, à stopper la sélection mais il continuera à porter le maillot bleu tant qu’il évoluera en Europe. Pour Olivier Giroud, qui a profité du Mondial pour devenir le recordman de buts marqués avec les Bleus (53), c’est un peu plus flou. Mais il devrait lui aussi continuer. “J’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps me dise stop”, avait précisé l’attaquant avant un tournoi qu’il a terminé sur les genoux.

Chez Hugo Lloris (35 ans), la réflexion est entamée. Le recordman de sélections en Équipe de France (145) est également devenu le portier le plus capé de l’histoire du Mondial, ce dimanche. Mais il prend un peu de temps pour réfléchir à son avenir. “Je ne veux pas répondre à cette question. J’ai besoin d’un peu de recul, de prendre de la hauteur. On verra dans quelques semaines. On sort vidés d’un tournoi comme ça. On a juste envie de retrouver les siens”, a-t-il souligné après le match.

Deschamps va voir Le Graët

Reste la question Didier Deschamps. Pressenti pour prolonger son aventure avec les Bleus jusqu’en 2024 au moins, va-t-il changer d’avis après la défaite face aux Argentins ? C’est peu probable. Mais il entretient le suspense. “Si ça s’était bien passé, je ne vous aurais pas donné la réponse non plus”, a-t-il précisé au micro de TF1. “L’équipe de France est au-dessus de tout. Je verrai mon président comme c’était prévu.”

Un entretien confirmé par Noël Le Graët, le boss de la FFF. “On va recevoir Didier et j’ai hâte de voir son état d’esprit”, a indiqué celui qui ne cache pas son envie de continuer avec DD plutôt que d’ouvrir un nouveau chapitre avec Zidane.