"Le Ballon d'or se joue dimanche", "Une finale de légende", "la planète s'arrête": la pression monte avant France - Argentine

"Pour l'éternite", voici la une de L'Équipe du dimanche 18 décembre 2022



📰 https://t.co/hMgXMTEZAw pic.twitter.com/7WMT5WUHa2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 17, 2022

Pour Le Parisien, "l'histoire est en marche". "Les Bleus, comme l’Albiceleste, visent une troisième étoile ce dimanche (16 heures) en finale de la Coupe du monde. Alors que le monde entier vote pour Leo Messi, les Bleus et Didier Deschamps ont l’occasion d’entrer un peu plus dans la légende."

Pour Eurosport, le "Ballon d'or se gagne aussi dimanche". "C'est un détail dans la grande histoire qui s'écrit sous nos yeux. Qui de la France ou de l'Argentine gagnera la Coupe du monde 2022 ? On le saura dimanche soir. On aura aussi sans doute une idée assez précise du prochain Ballon d'or, alors que Kylian Mbappé et Lionel Messi réussissent leur Mondial statistiquement", ajoute le média.

En Argentine, la confiance règne. En partie, parce que l'Albiceleste compte dans ses rangs un septuple Ballon d'or. "Le pays du meilleur joueur du monde contre les champions du monde", écrit la Nacion. Pour le journal, il s'agit du match de sa vie. "La révolution de Lionel Messi a poussé tout un pays à l'excès", continue le journal. "Une passion gratifiante, une expression de bonheur qu'il sera difficile de trouver sous d'autres aspects. Cette Coupe du monde a tout dépassé. Le capitaine, à 35 ans, a disputé des milliers de matchs décisifs. Mais aucun autre n'est aussi important que celui-ci." Tout un pays compte donc sur Messi pour mettre fin à "36 ans de frustration".

¡VAMOS ARGENTINA! 🇦🇷 Hoy jugamos la final contra Francia. pic.twitter.com/wkuRavUC2M — LA NACION (@LANACION) December 18, 2022

Pour Olé, "la planète s'arrête pour une finale unique". De la France ou l'Argentine, une des deux équipes aura une troisième étoile sur son blason à partir de janvier. "Dans le dernier match de Leo en Coupe du monde, tout le monde souhaite gagner une autre étoile pour couronner un merveilleux voyage."

"Une finale de légende"

En Italie, la finale prend également une place considérable dans les médias. Pour la Gazzetta dello Sport, il s'agit d'une "Finale de légende". Sur la photo, on peut voir Mbappé et Messi qui portent le monde. Pour le Corriere dello Sport, il s'agit d'un match entre Messi et Mbappé. "La Coupe du monde au Qatar se termine par un super défi entre l'Albiceleste et les Bleus. Messi peut enfin réaliser son rêve. Tandis que Mbappé, à seulement 23 ans, peut déjà inscrire la deuxième Coupe du monde dans son palmarès."

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



📣 IL FINIMONDO



Le notizie 👉 https://t.co/1BDXAr27AD pic.twitter.com/AFoQ3s1oZ2 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 18, 2022

En Espagne aussi, le duel Mbappé - Messi fait saliver. A l'image de AS qui plante les deux joueurs sur sa Une. "Le Ballon d'or se décide aujourd'hui", poursuit le média. "En plus de la finale, les deux monstres se disputent la place de MVP du tournoi, voire du Soulier d'or (NDLR meilleur buteur de la compétition) et, surtout, le Ballon d'or. Avec la Coupe du monde en poche, personne ne pourrait les éclipser. L'Argentin irait chercher son huitième trophée tandis que le Français entrerait dans l'histoire". Selon le quotidien madrilène, "il ne restera qu'un seul roi".

Chez les concurrents de Marca, il s'agit d'une "finale trois étoiles". Le journal a analysé la rencontre et assure que tout va se jouer sur des détails. "La composante émotionnelle est très importante et c'est un paramètre que les deux équipes vont devoir gérer. Tactiquement aussi, il s'agira d'une belle bataille."

📰 Ya está aquí la #portadaAS del domingo, 18 de diciembre

🇦🇷🆚🇫🇷 Solo habrá un rey#Qatar2022 #UniversoMundial pic.twitter.com/oYlPZv7lwd — Diario AS (@diarioas) December 17, 2022

En Catalogne, on prie davantage pour que Messi boucle la boucle dans "une finale dont il a toujours rêvé". Le Mundo Deportivo exhorte aux Français, "aussi chauvins soient-ils", de laisser Messi entrer encore un peu plus dans l'histoire. "Laissez-le l'embrasser [le trophée, NDLR], le serrer dans ses bras, sauter en embrassant les garçons, pleurer, faire la fête en regardant le ciel, dormir avec la Coupe du monde et ne pas se réveiller du rêve qu'il a toujours eu : broder une étoile sur son maillot."

Une chose est certaine, la finale est déjà lancée dans le monde entier. Reste maintenant à voir qui gagnera cette rencontre sur le terrain. Rendez-vous à 16h !