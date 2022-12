Messi sur un petit nuage : “Je veux encore jouer quelques matchs comme champion du monde”

Cette joie incontrôlable s’est ensuite transformée en communion collective, au moment où le désormais meilleur palmarès de tous les temps a soulevé avec tous ses compagnons le trophée qu’il attendait tant, sur l’air d’une musique populaire argentine. “Ivre, je chante. Avec mes amis, je fête un triomphe de plus. Je te suivrais où tu iras jusqu’à la mort”, disent notamment les paroles de ce titre de Yerba Brava, devenu l’hymne des fans de l’Albiceleste depuis les années 2000.

Messi : un titre suprême pour rejoindre Pelé tout en haut

”C’était un match très compliqué”, analyse Emiliano Martinez, l’un des fidèles lieutenants de Messi élu gardien du Mondial notamment grâce à un nouvel arrêt décisif durant la loterie finale. “Notre destin était de souffrir. Ils ont eu une dernière occasion pour l’emporter, heureusement j’ai pu l’arrêter du pied. C’est un moment que j’ai toujours rêvé de vivre, je n’ai pas de mots pour ça.”

"J'ai hâte d'arriver en Argentine pour aller faire la fête avec les gens."

”Tout cela est fou”, a réagi de son côté Messi, élu meilleur joueur du tournoi, comme en 2014 mais avec le trophée en plus. “Il a fallu que j’attende mais au final, c’est impressionnant que ça puisse se finir comme ça. L’histoire est belle. Que va-t-il se passer après ça ? Tout m’a été donné presque à la fin de ma carrière. J’aime l’équipe nationale et je veux jouer encore quelques matchs en tant que champion du monde. Mais maintenant, j’ai hâte d’arriver en Argentine pour aller faire la fête avec les gens.”

Avant de prendre l’avion et de participer à une liesse populaire gigantesque à Buenos Aires, Leo Messi a pu partager sa joie et son émotion avec ses proches, dont sa maman qui a fondu en larmes dans ses bras. Puis la fête s’est poursuivie sur le terrain et dans les vestiaires avec l’ensemble du groupe argentin, conscient d’avoir participé à l’histoire, grâce à Messi.

”Leo méritait la coupe plus que quiconque. C’est le plus beau jour de ma vie”, a réagi Enzo Fernandez, élu meilleur jeune du tournoi. “Léo est extraordinaire. Il nous a tous aidés à gagner la coupe. Aujourd’hui était un moment unique, mais depuis trois ans nous vivions avec l’équipe nationale comme si c’était un syndicat”, a ajouté Nicolas Tagliafico.

"Avec Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du monde."

Ce dimanche, La Pulga en a aussi profité pour faire tomber quelques records : celui du plus grand nombre de matchs de Coupe du monde disputés (26), celui du plus grand nombre de penaltys convertis dans un Mondial (4), tout en devenant le premier joueur de l’histoire à marquer en phase de poules, en huitième, en quart, en demi et en finale, et le premier à être impliqué dans 20 réalisations (12 buts, 8 assists) en Coupe du monde.

Messi enfin au sommet, Di Maria étincelant, Martinez encore décisif : les notes des nouveaux champions du monde

Désormais pour Messi, place à la fête en Argentine avant quelques jours de congé bien mérités pour ensuite… rentrer à Paris où l’accueil risque d’être très particulier sur les pelouses de Ligue 1. Il sera aussi très vite question de son avenir au PSG, où son contrat prend fin le 30 juin. “Je ne veux pas dire n’importe quoi pour Leo, on avait un accord pour parler après la Coupe du monde”, révélé le président Nasser El Khelaifi au micro de RMC.