Comment ce Bruxellois est parvenu à embrasser le trophée de la Coupe du monde ?

Interrogé par nos confrères de la RTBF, le Bruxellois a levé le mystère. De fait, avec un peu d’audace Fouad Beniz a réussi à profiter de sa fonction d’agent de sécurité pour réussir à approcher les plus grands. “J’étais dans le staff de l’organisation de la Coupe du Monde, je travaille dans la sécurité spéciale et rapprochée de certaines personnalités et certaines équipes. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement […] je me suis ensuite retrouvé sur le terrain et c’est comme cela que j’ai pu faire la fête avec les joueurs et la Coupe du Monde”, confie-t-il. “Sur le moment, la sécurité était très pointilleuse. Il fallait montrer patte blanche. Comme je connaissais également la famille de Messi, que j’ai eu l’occasion d’accompagner à l’époque où elle vivait à Barcelone, cela a été plus simple pour moi. Pour des rencontres de Champions League et lors des Clasicos, on faisait appel à nos services”, poursuit-il. “Hier soir, c’était la fin de l’événement. Je pense que tout le monde s’est un peu lâché”, permettant ainsi à l’agent de sécurité de pouvoir prendre des photos avec des personnalités qui sont en temps normal inatteignables.

Le Bruxellois exerce très souvent sa fonction dans le milieu du football, il révèle d’ailleurs que le Qatar n’était pas sa première Coupe du monde. Au total, il en a suivi sept dans sa vie et garde un très bon souvenir de cette dernière édition. “Je n’ai rien à redire au niveau de l’organisation ici au Qatar. Je n’ai pas vu de vols, de bagarres, de faits de violence, d’infractions… Celle de Russie en 2018 était déjà au top. Mais celle-ci a dépassé la Russie”, affirme-t-il.