Coupe du monde 2022 : Emiliano Martinez se défend sur sa célébration obscène lors de France-Argentine

Le portier argentin s’en est expliqué à la télévision. “Je l’ai fait parce que les Français m’ont hué. L’arrogance ne fonctionne pas avec moi.” Il avait également fêté dès la fin du match le sacre par une danse particulière. “Ils ont eu ce penalty (pour égaliser à 3-3) et après, tout ce dont j’avais rêvé s’est réalisé, racontait-il à chaud. Je n’ai pas de mots pour ça. J’étais tranquille pendant la séance des tirs au but, et tout s’est déroulé comme on le souhaitait. Je suis parti très jeune en Angleterre. Je dédie cette victoire à toute ma famille.”

Le dernier rempart ne s’est pas arrêté à cette provocation. C’est également lui qui a lancé “la minute de silence pour Kylian Mbappé” dans le vestiaire du nouveau champion du monde.